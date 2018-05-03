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Son Dakika: Suriye'de Rus Savaş Uçağı Düştü!

Suriye'de Su-30 Tipi bir Rus Savaş Uçağının düştüğü iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya ordusu Su-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü, uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Son Dakika: Suriye'de Rus Savaş Uçağı Düştü!

Suriye'de Su-30 Tipi bir Rus Savaş Uçağının düştüğü iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya ordusu Su-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü, uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:35
Son Dakika: Suriye'de Rus Savaş Uçağı Düştü!

Suriye'de Su-30 Tipi bir Rus Savaş Uçağının düştüğü iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Rusya ordusu Su-30 tipi bir Rus savaş uçağının Suriye'de Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü, uçaktaki iki pilotun da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya ordusundan yapılan resmi açıklamada uçağın vurulmadığı, 'Kuş çarpması' sebebiyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.  Rusya Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamadaysa Hımeymim üssünden kalkan uçağın, kısa süre sonra Akdeniz'de düştüğü belirtildi. Uçağın kesin düşüş sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Suriye'nin Lazkiye bölgesinde bulunan Hımeymim, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarını yürüttüğü ana merkez üssü konumunda.

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