Son Dakika ! Şırnak'tan Kahreden Haber

Son Dakika ! Şırnak'ta bölücü teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor.

Şırnak Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında , "23 Nisan 2018 tarihinde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli operasyonunda, ilimiz Merkez ilçe Soru Tepe mevkiinde, 24 Nisan 2018 günü sabah saatlerinde 1 jandarma personelimiz önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.