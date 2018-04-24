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Son Dakika ! Şırnak'tan Kahreden Haber

Son Dakika ! Şırnak'ta bölücü teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor. Detaylar gelecek...

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Son Dakika ! Şırnak'tan Kahreden Haber

Son Dakika ! Şırnak'ta bölücü teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor. Detaylar gelecek...

24 Nisan 2018 Salı 09:57
Son Dakika ! Şırnak'tan Kahreden Haber

Son Dakika ! Şırnak'tan Kahreden Haber

Son Dakika ! Şırnak'ta bölücü teröristlerce daha önce yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde 1 kahraman askerimizin şehit olduğu bildiriliyor. 

Şırnak Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik açıklamasında , "23 Nisan 2018 tarihinde icrasına başlanılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Fesli operasyonunda, ilimiz Merkez ilçe Soru Tepe mevkiinde, 24 Nisan 2018 günü sabah saatlerinde 1 jandarma personelimiz önceden tuzaklanmış EYP'nin patlaması sonucu yaralanmış Şırnak Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit olan personelimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz. Operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 24.04.2018 10:17
Anahtar Kelimeler:
şırnak Son Dakikaşırnak
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M.K. 2 saat önce

Yeter artık kac evlat daha verecegiz bu şerefsizlere anlayın artık bu vatan bölünmez Allah topunun belasını versin Allah vatanımızı milletimizi korusun. Bayrağımızı indiremezler!

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