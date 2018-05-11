Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Şırnak'tan Kahreden Haber Az Önce Geldi

Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

banner396

Son Dakika! Şırnak'tan Kahreden Haber Az Önce Geldi

Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 15:34
Son Dakika! Şırnak'tan Kahreden Haber Az Önce Geldi

Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Detaylar geliyor...

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
şırnakşırnak şehit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AÖF Öğrencileri Dikkat! DGS ve Üç Ders Duyurusu!
AÖF Öğrencileri Dikkat! DGS ve Üç Ders Duyurusu!
Su Zannederek Tiner İçmişti! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Su Zannederek Tiner İçmişti! 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
ÖSYM'den YKS Duyurusu! Sınav Görevlilerinin Tercihleri Başlıyor
ÖSYM'den YKS Duyurusu! Sınav Görevlilerinin Tercihleri Başlıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim