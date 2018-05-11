Son Dakika! Şırnak'tan Kahreden Haber Az Önce Geldi

Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Detaylar geliyor...
11 Mayıs 2018 Cuma 15:34
Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi.
Şırnak'tan Kahreden haber... Bölücü kahpeler tarafından döşenen El yapımı bir patlayıcının infilak etmesi neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu öğrenildi. Detaylar geliyor...