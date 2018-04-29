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Son Dakika.. Şırnak'ta Çatışma Çıktı: Acı Haber Geldi

Son dakika: Şırnak'tan yürekleri dağlayan haber az önce geldi. PKK'lılarla çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

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Son Dakika.. Şırnak'ta Çatışma Çıktı: Acı Haber Geldi

Son dakika: Şırnak'tan yürekleri dağlayan haber az önce geldi. PKK'lılarla çıkan çatışma sonucu 1 askerimiz şehit oldu.

29 Nisan 2018 Pazar 18:17
Son Dakika.. Şırnak'ta Çatışma Çıktı: Acı Haber Geldi

Son dakika haberi Şırnak'tan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Şırnak'ta çatışma çıktı.

Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü  PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için devam eden operasyonlar sırasında, güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışma çıktı. Edinilen son dakika bilgilerine göre çıkan çatışma sonucu 1 asker şehit oldu. Şehit asker Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi.

Kagraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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