Son Dakika Sınır Karakoluna Suriye'den Taciz Ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafe çerçevesinde karşılık verildiği, 3 bölücü hainin imha edildiği bildirildi. TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklmada, meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verildiği ve 3 PKK PYD terör örgütü mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

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