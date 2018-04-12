Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika Sınır Karakoluna Suriye'den Taciz Ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafe çerçevesinde karşılık verildiği, 3 bölücü hainin imha edildiği bildirildi.

banner396

Son Dakika Sınır Karakoluna Suriye'den Taciz Ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafe çerçevesinde karşılık verildiği, 3 bölücü hainin imha edildiği bildirildi.

12 Nisan 2018 Perşembe 20:53
Son Dakika Sınır Karakoluna Suriye'den Taciz Ateşi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna, sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafe çerçevesinde karşılık verildiği, 3 bölücü hainin imha edildiği bildirildi.  TSK'dan yapılan açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı bildirildi. Açıklmada, meşru müdafaa çerçevesinde karşılık verildiği ve 3 PKK PYD terör örgütü mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Sınır KarakoluSınır Karakolu Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere Kararını Verdi! ABD ve Fransa'nın Yanında Yer Alacaklar
İngiltere Kararını Verdi! ABD ve Fransa'nın Yanında Yer Alacaklar
Denizli'nin Çivril İlçesinde Takla Atan Araçtan 3 Lise Öğrencisi Çıktı
Denizli'nin Çivril İlçesinde Takla Atan Araçtan 3 Lise Öğrencisi Çıktı
Edirne'de Rezil Olay! Koli İçerisine Saklamış...
Edirne'de Rezil Olay! Koli İçerisine Saklamış...

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim