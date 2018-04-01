Son Dakika: Siirt'ten Acı Haber Bugün Geldi!

Siirt'te bölücü hainlerin saldırısında yaralanan Uzman Çavuş Emre Dut, tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Siirt'te bölücü kahpelerin 30 Mart'ta yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan 25 yaşındaki kahraman askerimiz tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Aynı saldırıda güvenlik koruucları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe şehit olmuş, 4 kahraman askerimiz ve 3 korucumuz yaralanmıştı. Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 bölücü hain yok edilmişti.