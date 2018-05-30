Son Dakika! Şentop : Anayasa Mahkemesi Kararı Seçimi Etkilemez

Son Dakika! AK Parti Tekirdağ Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, AYM'nin karar vermesi durumunda seçimin iptal edilmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Şentop, "Bu sistem güçlü Meclis'i gerekteriyor. Kabinedeki birçok arkadaşımız güçlü Meclis için aday gösterildi. Yasama çalışmaları bütünüyle Meclis'te olacak. Şimdi yasamayı Meclis belirleyecek, daha önce hükümet belirliyordu. Aday listelerimizle de güçlü Meclis istediğimizi göstermiş olduk.24 Haziran'dan sonra Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi diye yeni bir düzenleme olacak. Yeni sistemde KHK yok. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, KHK kadar güçlü değil. Kanunun üstünde değil. KHK ile düzenlenen bakanlık teşkilatlarının kaldırılması lazım. Seçimden sonra yetki kanunu bir nevi mıntıka, zemin temizliği için kullanılacak.

Yetki kanunun kullanılacağı zaman dilimi 24 Haziran'a kadar. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ise, 24 Haziran'dan sonra kullanılacak. Yetki Kanunu önümüzdeki günlerde yürürlüğe girer.Seçimi etkileyecek bir husus yok. Seçimde uygulanmasıyla ilgili düzenlemeler bunlar. AYM iptal kararı verirse, YSK bunu daha önceki teamülleri ile uygulayacaktır. YSK, prensip kararlar alarak uygular. AYM'nin kararı ne olursa olsun seçimin iptali söz konusu olmaz.AK Parti'ye oy çıktığı için hayvanların ağırların yakıldığını biliyoruz. Bizim amacımız seçim sonrası tehditlerin önünü kapatmak. Bunu kullanıp kullanmamak seçim YSK'nın lüzum görmesiyle ilgiliydi. HDP'nin yüksek oy aldığı yerlerle ilgili vatandaşların bu oyların tehditle alındığına dair iddiaları var. Seçmen iradesinin tehditle saptırıldığını, gizli oy ilkesinin gerçekleşmediği söyleniyor. YSK, tehdidin önüne geçmek için bu kararı aldı" dedi.

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