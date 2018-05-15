Son Dakika! Şanlıurfa'da Terör Saldırısı! Vali Erin'den Açıklama Geldi

Şanlıutfa'nın Halfeti ilçesinde bölücü terör örgütü pkk mensuplarınca Jandarma karakoluna düzenlenen roketli saldırıda 2 askerimizin hafif yaralandığı öğrenildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada ilçeye bağlı Yukarıgöklü mahallesinde Jandarma karakoluna bölücü hainlerce roketatarlı saldırı düzenlendiğini söyledi. Saldırıda 2 kahraman askerimizin hafif yaralandığını belirten Erin, saldırıyı gerçekleştiren hainlere yönelik operasyon başlatıldığını, yaralı askerlerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını söyledi.

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