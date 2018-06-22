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Son Dakika: Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlardan birisi hastanede hayatını kaybetti. Detaylar gelmeye başladı.

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Son Dakika: Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlardan birisi hastanede hayatını kaybetti. Detaylar gelmeye başladı.

22 Haziran 2018 Cuma 21:43
Son Dakika: Şanlıurfa'da Korkunç Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşlardan birisi hastanede hayatını kaybetti. Detaylar gelmeye başladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasına dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı. Mehmet Sait Bakır idaresindeki otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücüyle aynı araç içerisinde bulunan Medine ve Filiz Bakır ile Saime, Mehmet İrfan ve Murat Altay Yavuz isimli vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Siverek devlet hastanesine kaldırılan yaralı vatandaşlardan Saime Yavuz'un hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Kazaya dair soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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