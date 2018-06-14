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Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu söyledi.

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Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu söyledi.

14 Haziran 2018 Perşembe 17:13
Son Dakika! Şanlıurfa'da AK Partililere Saldırı Düzenlendi! Yaralılar Var!

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partililere bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini, yaralılar olduğunu söyledi.  Bakan Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik." dedi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da aralarında bulunduğu gruba saldırı düzenlendi. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada "Partimizden yaralılar var ancak milletvekilimizde herhangi bir şey yok." ifadelerini kullandı. Diğer yandan bölgede seçim çalışmalarına devam eden Tarım Bakanı Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi gönderildiği bildirildi.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 17:18
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