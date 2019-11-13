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Son Dakika! Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika! Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

13 Kasım 2019 Çarşamba 22:44
Son Dakika! Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında patlama olduğu ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

Şanlıurfa'daki 20 Zırhlı Tugay Komutanlığı çevresinde patlamalar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Bugün saat 22.50 sıralarında Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanılığı çevresinde 3 patlama meydana geldi. Kentin hemen tamamında duyulan şiddetli patlamaların ardından ardından bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİ ERİN: 5 PERSONEL YARALANDI

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin "Cephanelikte patlama meydana geldi. Cephaneliği korumakla görevli 5 personel yaralandı. Sağlık durumları iyi, bilinçleri açık" dedi.

Son Güncelleme: 13.11.2019 22:56
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