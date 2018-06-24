Son Dakika! Sandıkta Kavga! İYİ Partili İsim Öldürüldü!

Açıklama Geldi Erzurum'un Karaçoban ilçesi Kopal mahallesinde oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ve 2 vatandaşın öldürüldüğü bildiriliyor. İYİ Parti Erzurum Karaçoban ilçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz, Kopal Mahallesi'ndeki İMKB Ortaokulunda oy kullanma sırasında çıkan kavgada hayatını kaybetti.

İl Başkanlığı'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Karaçoban İlçe Başkanımız Sn. Mehmet Sıddık Durmaz şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz, kan emiciler tarafından acımasızca vurularak canına kıyılmıştır. Allah bu seçimlerde kan döken, koltuk uğruna insanların canına kasteden bu yaratıkların belasını bir an evvel verir inşallah."

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Kaynak : Yeniçağ