Son Dakika! Sandıklar Kapandı! Oylar Sayılmaya Başlıyor

Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.
24 Haziran 2018 Pazar 16:43
Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.
Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.