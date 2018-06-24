Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Sandıklar Kapandı! Oylar Sayılmaya Başlıyor

Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.

banner396

Son Dakika! Sandıklar Kapandı! Oylar Sayılmaya Başlıyor

Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.

24 Haziran 2018 Pazar 16:43
Son Dakika! Sandıklar Kapandı! Oylar Sayılmaya Başlıyor

Türkiye Sandık Başına Gitti! Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimi oy verme işlemleri yurt genelinde saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklarda oylar sayılmaya başlıyor.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
SandıklarSandıklar Son Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika! Sandıkta Kavga! İYİ Partili İsim Öldürüldü!
Son Dakika! Sandıkta Kavga! İYİ Partili İsim Öldürüldü!
AK Partili Vekil ile Sandık Başkanı Arasında 'Oy' Gerilimi
AK Partili Vekil ile Sandık Başkanı Arasında 'Oy' Gerilimi
TESK Başkanı'ndan 'Naylon Poşet' Uyarısı
TESK Başkanı'ndan 'Naylon Poşet' Uyarısı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim