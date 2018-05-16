Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika.. Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti (Salih Mirzabeyoğlu Kimdir Gerçek Adı Nedir?)

Yalova'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün tedavi altına alınan, ancak beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

banner396

Son Dakika.. Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti (Salih Mirzabeyoğlu Kimdir Gerçek Adı Nedir?)

Yalova'dan son dakika haberi geldi. Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün tedavi altına alınan, ancak beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 14:10
Son Dakika.. Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti (Salih Mirzabeyoğlu Kimdir Gerçek Adı Nedir?)

Son dakika haberi: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti.

Edinien son dakika bilgilerine göre İBDA-C davasından 16 yıl cezaevi yatan ve 2016'da tahliye olan Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti.

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi davasından yargılanan ve 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu yaşamını yitiren Mirzabeyoğlu'nun 68 yaşında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz 4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne getirilen Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acil şekilde ameliyata alındı. Beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen Mirzabeyoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSalih MirzabeyoğluHaberSalih Mirzabeyoğlu Kimdir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Fırçalamak, Göz ve Kulak Damlası, Astım Spreyi Orucu Bozar mı? Misvak Orucu Bozar mı?
Diş Fırçalamak, Göz ve Kulak Damlası, Astım Spreyi Orucu Bozar mı? Misvak Orucu Bozar mı?
Son Dakika! Şanlıurfa'da Terör Saldırısı! Vali Erin'den Açıklama Geldi
Son Dakika! Şanlıurfa'da Terör Saldırısı! Vali Erin'den Açıklama Geldi
CHP'li Atıcı 'Sağlık Bakanı Olacağım'
CHP'li Atıcı 'Sağlık Bakanı Olacağım'

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim