Son Dakika.. Salih Mirzabeyoğlu Hayatını Kaybetti (Salih Mirzabeyoğlu Kimdir Gerçek Adı Nedir?)

Son dakika haberi: Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti.

Edinien son dakika bilgilerine göre İBDA-C davasından 16 yıl cezaevi yatan ve 2016'da tahliye olan Salih Mirzabeyoğlu hayatını kaybetti.

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi davasından yargılanan ve 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu yaşamını yitiren Mirzabeyoğlu'nun 68 yaşında olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz 4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne getirilen Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acil şekilde ameliyata alındı. Beyin ölümü gerçekleştiği öğrenilen Mirzabeyoğlu'nun bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde “Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

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