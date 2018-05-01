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SON DAKİKA! Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

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SON DAKİKA! Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.

01 Mayıs 2018 Salı 10:03
SON DAKİKA! Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. 

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Son Güncelleme: 01.05.2018 10:08
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Saadet PartisiSaadet Partisi Son Dakika
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