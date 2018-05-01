SON DAKİKA! Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Belli Oldu

Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
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Son Güncelleme: 01.05.2018 10:08
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Açıklandı Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu.
DÜN KONUYLA İLGİLİ YAPTIĞIMIZ HABERE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN.