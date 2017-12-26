Son Dakika! Rusya'dan Flaş Hamle 'Suriye'ye Kalıcı Yerleşiyoruz'

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriyede belirlenen hava üslerine kalıcı olarak yerleşmeye başladıklarını ilan etti. Rus Ria haber ajansından son dakika bilgisi olarak geçilen habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki iki hava üssüne kalıcı olarak yerleşecek.

Bu üsler, Akdeniz Kenarındaki Tartus ve Hmeymim üsleri olacak. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de esad ile bir araya gelen Putin askerlerine geri çekilme emri vermişti. Rusya'nın tamamiyle askeri personelini Suriye'den çekmeye hazırlandığı söylenmişti. Fakat bugün yapılan açıklamalara göre Rusya, Suriye'den çekilmeye niyetli değil.

Geçtiğimiz günlerde esad yönetiminden Türkiye ve ABD'ye yönelik açıklamalar gelmiş, Türkiye'nin ve ABD'nin askeri varlığının işgal olduğu öne sürülerek geri çekinilmesi gerektiği söylenmişti. Fakat esad yönetiminin ipini elinde tutan Rusya'nın Suriye'den çekilmeye niyeti gözükmüyor. Geçtiğimiz yıl da Putin, askerlerin çekileceğini söylemiş fakat bu çekilme gerçekleşmemişti.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA