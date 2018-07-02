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Son Dakika! Rejim Saldırdı, Göç dalgası Büyüyor!  270 Bin Kişi Sınırlara Yığıldı!

Son Dakika! Suriye'de rejimin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli güney sınırına yığıldı.  Rejim güçleri ve İranlı milisler tarafından üç haftadır operasyon düzenlenen Suriye'nin Deran bölgesinden kaçan siviller sınırlara yığıldı.

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Son Dakika! Rejim Saldırdı, Göç dalgası Büyüyor!  270 Bin Kişi Sınırlara Yığıldı!

Son Dakika! Suriye'de rejimin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli güney sınırına yığıldı.  Rejim güçleri ve İranlı milisler tarafından üç haftadır operasyon düzenlenen Suriye'nin Deran bölgesinden kaçan siviller sınırlara yığıldı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:47
Son Dakika! Rejim Saldırdı, Göç dalgası Büyüyor!  270 Bin Kişi Sınırlara Yığıldı!

Son Dakika! Suriye'de rejimin saldırılarından kaçan binlerce Suriyeli güney sınırına yığıldı.  Rejim güçleri ve İranlı milisler tarafından üç haftadır operasyon düzenlenen Suriye'nin Deran bölgesinden kaçan siviller sınırlara yığıldı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, saldırılar sebebiyle evini terk eden kişi sayısının günden güne arttığını sayının 270 bine ulaştığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta göç dalgasına maruz kalanların sayısının 150 bin olduğu belirtilmişti. Türkiye, Rusya ve İran'ın çatışmazlık bölgesi ilan ettiği Dera, daha sonra ABD ve Rusya'nın anlaşmasıyla kapsam dışı bırakılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uyarılarına rağmen Esad güçleri ve İran milisleri bölgedeki muhalif gruplara saldırı düzenliyor.

Operasyona Rusya'da savaş uçaklarıyla destek veriyor. Operasyonlar sebebiyle komşu Ürdün'de de gerginlik meydana gelmiş sınıra tank yığılmıştı. İsrail ise işgal altında tuttuğu Golan Tepelerinden hiç bir göçmenin geçmesine müsade etmiyor. 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaSon Dakika Rejim Saldırısı Rusya
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