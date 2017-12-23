Son Dakika: PKK'nın Üst Düzey Çalışanı MİT ve Jandarma Tarafından Yakalandı

Son dakika haberi: Mardin'de MİT ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından flaş bir operasyo düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Suriye sınırı kırsalında terrör örgütünün sözde Türkiye özel kuvvetler sorumlusu Musa kod adlı Koçali Bala yakalandı.

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre itirafçı olan Bala, örgütün bölgedeki en önemli sığınak ve barınaklarının yerini gösterdi. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki bombalı saldırıların planlayıcısı olan Bala'nın gösterdiği yerlerde toplamda 150 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi.

Gri Listede Aranıyordu

İçişleri Bakanlığı’nın gri listesinde olan Bala’nın yakalandığı operasyonda Adana Valiliği’ne 24 Kasım 2016’da bombalı saldırı düzenle yen sözde özel kuvetler üyesi terörist Çiçek Karabulut etkisiz hale getirildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara