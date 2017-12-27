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Son Dakika! ÖSYM'den Flaş Duyuru 'Erişim Kısıtlanacak'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda , 29 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında alt yapı çalışmalarından dolayı siteye erişim kısıtlaması olacağı duyuruldu. www.osym.gov.tr'den son dakika duyurusu!

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Son Dakika! ÖSYM'den Flaş Duyuru 'Erişim Kısıtlanacak'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda , 29 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında alt yapı çalışmalarından dolayı siteye erişim kısıtlaması olacağı duyuruldu. www.osym.gov.tr'den son dakika duyurusu!

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:42
Son Dakika! ÖSYM'den Flaş Duyuru 'Erişim Kısıtlanacak'

Son Dakika! ÖSYM'den Flaş Duyuru 'Erişim Kısıtlanacak'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda , 29 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında alt yapı çalışmalarından dolayı siteye erişim kısıtlaması olacağı duyuruldu. ÖSYM'nin www.osym.gov.tr isimli sitesinden yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi : "

ÖSYM İnternet Hizmetleri Bakım Çalışması

Altyapı çalışmaları nedeniyle elektronik ortamda sunulan hizmetler 29 Aralık 2017 tarihinde saat 18:00 ile 1 Ocak 2018 tarihinde saat 23:59 arasında erişime kapatılacaktır. Adaylara ve kamuoyuna duyurulur."

HAFTANIN DİKKAT ÇEKENİ (POMEM MÜLAKAT SORULARI)

POMEM'DE ADAYLARA HANGİ SORULAR SORULUYOR? CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 27.12.2017 12:47
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