Son Dakika! ÖSYM'den Duyuru Geldi İSG Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 2017 İSG 2. Dönem sonuçlarının açıklandığına ilişkin duyuru yapıldı. 16 Aralık 2017 İSG 2. Dönem Sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi sitesinden yapılan duyuruda adayların sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle öğrenebilecekleri belirtildi. İşte Resmi Duyuru: "

16 Aralık 2017 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavının (2017-İSG-2. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup aday sınav sonuçlarına 11 Ocak 2018 tarihinde saat 16:35’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Adaylara saygıyla duyurulur."

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