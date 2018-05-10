Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması

ÖSYM Başkanı Sınav Ücretiyle İlgili 'Geçtiğimiz Yılın Aynısı' Dedi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en büyük katılımlı sınav olduğunu, buraya başvuru ücretlerinde geçtiğimiz seneye göre bir değişikliğin yapılmadığını söyledi.

KPSS Lisans başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını söyleyen Özer, "KPSS, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık." demeyle yetindi.

Her sene zam yapılacakmış gibi bir algı oluşturan ÖSYM , bu sene MÜJDELİ bir açıklama yapmış gibi ' Geçtiğimiz yılın aynısı ' demekle yetindi. Kısacası adayların sınav ücreti konusundaki tepkileri bir yerde " Daha ne istiyorsunuz aynısı " şeklinde bir açıklamayla geçiştirilmiş oldu.

En yoğun katılımlı sınav olması onu bir para kapısı olarak görmeyi mi gerektiriyor? Daha az katılım olan sınavlar da da 'Katılım az' şeklinde ücretler yüksek tutulabiliyor. Sınav ücreti konusunda vatandaşların sesini dinlemek çok mu zor? Hali hazırda işsiz olan gençlerin daha fazla mağdur edilmemesi için ücretler konusunda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekmiyor mu? 'Aynı işte, geçen yılın tıpkısı' demek yerine 'bu sene öğrencilerin, adayların sesini duyduk ve onlar için ücretleri yarı oranında indirdik' diyebilecek cesarette bir yönetimle karşılaşacak mıyız? merak ediyoruz...

HALBUKİ GEREK SINAV SAATLERİ OLSUN, GEREKSE ADAYLARIN DİĞER TALEPLERİ OLSUN ÖSYM'NİN YENİ YÖNETİMİ BİR ÇOK KONUDA ADAYLARI DİNLEMİŞ VE DÜZENLEMELERE GİTMİŞTİ. ÖSYM'NİN SINAV ÜCRETİ KONUSUNDA YAPACAĞI GÜZEL DÜZENLEMELERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTERİZ...

KPSSCAFE - ANKARA