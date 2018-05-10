Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması

ÖSYM Başkanı Sınav Ücretiyle İlgili 'Geçtiğimiz Yılın Aynısı' Dedi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en büyük katılımlı sınav olduğunu, buraya başvuru ücretlerinde geçtiğimiz seneye göre bir değişikliğin yapılmadığını söyledi.

banner396

Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması

ÖSYM Başkanı Sınav Ücretiyle İlgili 'Geçtiğimiz Yılın Aynısı' Dedi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en büyük katılımlı sınav olduğunu, buraya başvuru ücretlerinde geçtiğimiz seneye göre bir değişikliğin yapılmadığını söyledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 19:26
Son Dakika: ÖSYM'den 'Komik' Sınav Ücreti Açıklaması

ÖSYM Başkanı Sınav Ücretiyle İlgili 'Geçtiğimiz Yılın Aynısı' Dedi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın en büyük katılımlı sınav olduğunu, buraya başvuru ücretlerinde geçtiğimiz seneye göre bir değişikliğin yapılmadığını söyledi.

KPSS Lisans başvurularının bugünden itibaren alınmaya başlandığını söyleyen Özer, "KPSS, ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlar arasında en büyük katılımın olduğu bir sınav. Sınav başvuru ücretlerinde 2017 yılına göre bir değişiklik yapmadık." demeyle yetindi.  

Her sene zam yapılacakmış gibi bir algı oluşturan ÖSYM , bu sene MÜJDELİ bir açıklama yapmış gibi 'Geçtiğimiz yılın aynısı' demekle yetindi. Kısacası adayların sınav ücreti konusundaki tepkileri bir yerde "Daha ne istiyorsunuz aynısı" şeklinde bir açıklamayla geçiştirilmiş oldu.  

En yoğun katılımlı sınav olması onu bir para kapısı olarak görmeyi mi gerektiriyor? Daha az katılım olan sınavlar da da 'Katılım az' şeklinde ücretler yüksek tutulabiliyor. Sınav ücreti konusunda vatandaşların sesini dinlemek çok mu zor? Hali hazırda işsiz olan gençlerin daha fazla mağdur edilmemesi için ücretler konusunda köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekmiyor mu? 'Aynı işte, geçen yılın tıpkısı' demek yerine 'bu sene öğrencilerin, adayların sesini duyduk ve onlar için ücretleri yarı oranında indirdik' diyebilecek cesarette bir yönetimle karşılaşacak mıyız? merak ediyoruz...

HALBUKİ GEREK SINAV SAATLERİ OLSUN, GEREKSE ADAYLARIN DİĞER TALEPLERİ OLSUN ÖSYM'NİN YENİ YÖNETİMİ BİR ÇOK KONUDA ADAYLARI DİNLEMİŞ VE DÜZENLEMELERE GİTMİŞTİ. ÖSYM'NİN SINAV ÜCRETİ KONUSUNDA YAPACAĞI GÜZEL DÜZENLEMELERİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTERİZ...

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 10.05.2018 19:20
Anahtar Kelimeler:
ÖSYMösym Son Dakikaösym Son Dakika Sınav ücreti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Özlem 1 saat önce

Ücretler çok abartılı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Adhfj 47 dakika önce

Tüm alanlarda sînav ücretleri kaldırılmalıdır

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Merve 46 dakika önce

Sağlık bakanlığın yapacağı personel alımlarında adaletli dağılım istiyoruz bu ülkenin sadece hemşirelere ihtiyacı yoktur 9 bin alımın 8 binine yakın heşire ataması yapıldı yaklaşık 500 bine yakın mezunu bulunan yaşlı bakımı teknikeri bölümüne de kadro istiyoruz personel alımında bize tek kontejan verilmedi bari bu alımda sesimizi duyun

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Depboylu : Kamuya Engelli Personel Alımlarındaki Kota Arttırılmalı!
Depboylu : Kamuya Engelli Personel Alımlarındaki Kota Arttırılmalı!
Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!
Ak :Kayseri'de 20 Bin Kişi İş Sahibi Oldu! Ülke Rekoru Kırdık!
Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!
Son Dakika! Arda Turan'a Rekor Ceza!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim