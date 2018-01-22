Son Dakika Operasyonu: İstihdamda Böyle Yolsuzluk Yapıyorlarmış

Son dakika haberi: Diyarbakır'da bazı kurumlara istihdam yolsuzluğu operasyonu düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçları ile ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmadan alınan son dakika bilgilerine göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekiplerine talimat verdi ve bu talimat doğrultusunda operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, soruşturmada adı geçen 49 firmaya Diyarbakır merkezli 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Bankamatik Şifrelerini Alıp...

Yapılan çalışmalarda şüpheli 49 firmanın Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile imzaladıkları sözleşme gereği bu firmaların yetiştirmiş oldukları kursiyerlerin kurs gördükleri meslekte sigortalı olarak fiilen çalışabilecekleri şekilde istihdam edilmesi hükümlerine uymayarak, kursiyerlerin kurs gördükleri kurstan sonra istihdam edildikleri belirtilen iş yerlerinden sözleşme kapsamında fiilen istihdam edilmedikleri, işverenler tarafından İl Müdürlüğüne ibraz edilen sigortalılık belgeleri ve ücret bordrolarının içeriğinin çalışmadıkları halde çalışmış gibi gösterildiği, kurs açılmadan önce iş yerinde çalışmakta olan işçilerin sahte belgelerle istihdam edilmiş olarak gösterildiği, işveren tarafından bankamatik kartlarının şifrelerinin alınarak bu hesaplara işveren tarafından para yatırılıp tekrar işveren tarafından çekilmesiyle bu iş yerinde asgari ücretli olarak çalışmış izlenimi verdikleri, polis ekiplerinin incelemesi sonucu ortaya çıktı.

Çalışma sonucunda eş zamanlı olarak Diyarbakır genelinde 45, İstanbul'da 2, Antalya, Adıyaman, Ankara ve Tekirdağ illerinde de 1'er olmak üzere toplamda 51 adreste firma yetkilisi olan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda hakında gözaltı kararı verilenler arasından toplam 40 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadeleri alınmak için emniyete götörüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kpsscafe.com.tr | Ankara