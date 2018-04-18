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SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.

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SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 17:58
SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!

SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!

Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.

DETAYLAR GELİYOR

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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OhalOhal Uzatıldı
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