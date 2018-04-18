SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!
Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.
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Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.
SON DAKİKA! OHAL 7. Kez Uzatıldı!
Son Dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda OHAL'in 3 Ay süreyle uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi. OHAL 7. kez uzatıldı.
DETAYLAR GELİYOR