Son Dakika: Niğde'de Can Pazarı! Yola Saçıldılar

Son Dakika ! Niğde'de kamyonla minibüs çarpıştı. Kazada 6'sı ağır 7 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Kaza sabah saatlerinde Niğde- Bor çevre yolunun Sazlıca mevkiinde oldu.

Ali Hatıhan yönetimindeki küçükbaş yüklü kamyon, iddialara göre ana yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüsteki kişiler yola savruldu. Kazada Suriyeli olduğu belirtilen aileden 6'sı ağır 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahelesi yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA