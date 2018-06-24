Son Dakika: Muş'ta Çatışma: 8 Kişi Yaralandı

Muş'un Bulanık ilçeisnde iki aile arasında çıkan kavgada başına saçma isabet eden ve ağır yaralanan 9 yaşındaki küçük çocuğunun tedavi işlemleri sürüyor.

Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında mera anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı. Akçaarmut köyünde iki aile arasındaki mera anlaşmazlığı tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Taş , sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada iki aileden biri ağır 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralı vatandaşlar, olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından Bulanık ve Muş'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar.

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