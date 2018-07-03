Son Dakika! Minik Leyla'nın Ölümüyle İlgili Ağrı Valiliği'nden Açıklama Geldi!

Ağrı Valisi Süleyman Elban, dedesinin köyünde bayram ziyareti sırasında ortadan kaybolan ve 18 gün süren arama çalışmalarının sonucunda cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dün gerçekleşen otopsi işlemleri ve değerlendirmelerin sonucunda minik Leyla'nın kaybolduktan 8-10 gün içerisinde hayatını kaybettiğini belirten Ağrı Valisi, "Yapılan otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı ve bu ölüm hadisesinden bulunduğu güne kadar beklediği bir yerden ve dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde otopsi raporunda tespitler mevcut." dedi.

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