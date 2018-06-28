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Son Dakika! MHP , TBMM Başkan Seçimi Konusunda Kararını Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem faaliyetlerindeki Başkanının seçiminde kendi adayını göstermeme kararı aldı. MHP TBMM Başkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından gösterilecek adayı destekleyecek.

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Son Dakika! MHP , TBMM Başkan Seçimi Konusunda Kararını Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem faaliyetlerindeki Başkanının seçiminde kendi adayını göstermeme kararı aldı. MHP TBMM Başkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından gösterilecek adayı destekleyecek.

28 Haziran 2018 Perşembe 19:27
Son Dakika! MHP , TBMM Başkan Seçimi Konusunda Kararını Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem faaliyetlerindeki Başkanının seçiminde kendi adayını göstermeme kararı aldı. MHP TBMM Başkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından gösterilecek adayı destekleyecek.

TBMM 8'inde yemin töreni için açılacak. Aynı gün meclis başkanlığı için adaylık süreci başlayacak. MHP'nin TBMM Başkanı seçimlerinde daha önce kendi başkan adayını çıkarıyordu. Yeni dönemde MHP'nin TBMM Başkan adayı çıkarmayacağı öğrenildi. Kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından alındığı öğrenildi. Dün gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden Cumhur İttifakının devamı kararı alındığı bildirilmişti. 

AK PARTİNİN ADAYI KİM OLACAK?

Yeni dönemde Meclis Başkanlığı için ibrenin Başbakan Binali Yıldırım'dan yana olduğu belirtiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 19:37
Anahtar Kelimeler:
Mhp Ak PartiMhpSon Dakika
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Mehmet akif 1 saat önce

Zaten hep Akp nin söylediklerini desteklesin hani kendi söyledikleri bence Mhp den istifa edip Akp ye üye olması lazım...

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