Son Dakika! MHP , TBMM Başkan Seçimi Konusunda Kararını Verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni dönem faaliyetlerindeki Başkanının seçiminde kendi adayını göstermeme kararı aldı. MHP TBMM Başkanı seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) tarafından gösterilecek adayı destekleyecek.

TBMM 8'inde yemin töreni için açılacak. Aynı gün meclis başkanlığı için adaylık süreci başlayacak. MHP'nin TBMM Başkanı seçimlerinde daha önce kendi başkan adayını çıkarıyordu. Yeni dönemde MHP'nin TBMM Başkan adayı çıkarmayacağı öğrenildi. Kararın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından alındığı öğrenildi. Dün gerçekleşen Erdoğan-Bahçeli görüşmesinden Cumhur İttifakının devamı kararı alındığı bildirilmişti.

AK PARTİNİN ADAYI KİM OLACAK?

Yeni dönemde Meclis Başkanlığı için ibrenin Başbakan Binali Yıldırım'dan yana olduğu belirtiliyor.

KPSSCAFE - ANKARA