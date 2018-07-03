Son Dakika! MHP'li Ruhi Ersoy'un Abisi Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hasan Ersoy, uğradığı silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, Raufbey Mahallesi Adnan Bulvarı üzerindeki Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası binasında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, geçtiğimiz dönem MHP milletvekilliği yapan Ruhi Ersoy'un ağabeyi, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yarddımcısı Hasan Esoy ile Başkan Devrim Murat Aksoy'a silahla saldırı düzenledi. Yaralanan Hasan Ersoy kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Aksoy'un tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Bu arada polis ekipleri saldırının gerçekleştiği oda binasında incelemelerini sürdürüyor.

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