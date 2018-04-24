Son Dakika! Meral Akşener'den İttifak ve Abdullah Gül Açıklaması

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, FOX tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah programına katıldı. Buırada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, uzun zamandır gündeme getirilen Abdullah Gül'ün adaylığı konusuyla ilgili de konuştu.

Meral Akşener, seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını, Abdullah Gül için kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dedi. Seçimlere doğrudan katılma hakkına sahip olmasına rağmen 100 bin imza toplayacağını da belirten İYİ Parti kurucusu , imza toplama çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

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