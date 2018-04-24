Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika! Meral Akşener'den İttifak ve Abdullah Gül Açıklaması

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı. Akşener, kesinlikle Gül için adaylıktan vazgeçmeyeceğini, çatı aday olmayacağını söyledi.

banner396

Son Dakika! Meral Akşener'den İttifak ve Abdullah Gül Açıklaması

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı. Akşener, kesinlikle Gül için adaylıktan vazgeçmeyeceğini, çatı aday olmayacağını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 09:28
Son Dakika! Meral Akşener'den İttifak ve Abdullah Gül Açıklaması

İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, FOX tv'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah programına katıldı. Buırada Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Akşener, uzun zamandır gündeme getirilen Abdullah Gül'ün adaylığı konusuyla ilgili de konuştu.

Meral Akşener, seçimde Cumhurbaşkanı adayı olacağını, Abdullah Gül için kararından vazgeçmeyeceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı, "Bana Gül için çekil derlerse çekilmem. Kendim de çatı aday olmam. Herkes kendi adayı ile çıksın. İttifak, Saadet ve DP ile milletvekilliği için olacak" dedi. Seçimlere doğrudan katılma hakkına sahip olmasına rağmen 100 bin imza toplayacağını da belirten İYİ Parti kurucusu , imza toplama çalışmalarının devam ettiğini de belirtti.

Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlası için kpss cafe mobil uygulamasını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiIyi Parti Genel Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş! Erdoğan'dan İYİ Parti Açıklaması : Önümüzdeki Günlerde Göreceğiz...
Flaş! Erdoğan'dan İYİ Parti Açıklaması : Önümüzdeki Günlerde Göreceğiz...
Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Çıkışı
Cumhurbaşkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti Çıkışı
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı
CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı'na Çağrı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim