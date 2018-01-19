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Son Dakika: Malatya'da Korkutan Deprem (Bölgede Panik Var !)

Malatya'da deprem oldu. Alınan son bilgilere göre saatler 16,53'ü gösterdiğinde meydana gelen depremin paniğe neden olduğu belirtildi.

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Son Dakika: Malatya'da Korkutan Deprem (Bölgede Panik Var !)

Malatya'da deprem oldu. Alınan son bilgilere göre saatler 16,53'ü gösterdiğinde meydana gelen depremin paniğe neden olduğu belirtildi.

19 Ocak 2018 Cuma 17:14
Son Dakika: Malatya'da Korkutan Deprem (Bölgede Panik Var !)

Son dakika haberi Malatya'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Malatya'da deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklaması ve AFAD'tan yapılan bilgilendirme duyurusna göre, bugün saat 16.53 sularında, Malatya'nın merkez üssü Pütürge'ye bağlı Ormaniçi yakınları olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yapılan açıklamada, kısa süreli panik yaratan depremin yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilirken; deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığı alınan son bilgiler arasında.

Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

Depremlerin Şiddetlerine Göre Etkileri

Deprem Şiddeti 4'e kada: Sallantılar zor hissedilir, binalar ve eşyalar zarar görmez.

Deprem Şiddeti 4 ile 5 arası: Bu şiddette pencere camları ve mutfak eşyaları zarar görür.

Deprem Şiddeti 5 ile 6 arası: Bu şiddet aralığında meydana gelen depremler, herkes tarafından hissedilir. Sıvalarda çatlaklar meydana gelir ve ağır eşyalar yerinden oynar.

Depremin Şiddet 6 ile 7 arası: Bu şiddette bir depremde ayakta durmak oldukça zorlaşır ve eşyaların büyük bir kısmı hasar görür. Taş ve Kerpiç gibi zayıf maddeler ile yapılmış yapılarda hasar meydana geldi.

Daha yüksek şiddetteki depremlerde ise hemen hemen tüm yapılar yıkılır. Yer kabuğunda ciddi çatlaklar olur.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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