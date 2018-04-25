Son Dakika.. Lice'de Çatışma Çıktı: Acı Haber Geldi

Son dakika haberi Diyarbakır'dan geldi. Edinilen son bilgilere göre çatışma çıktığı belirtildi.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan ve büyük kararlılıkla sürdürülen operasyonlar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları bugün saat 17.30 sularında bir grup teröristle karşı karşıya geldi.
ŞEHİT VE YARALILAR VAR !
Bölgedeki bölücü teröristlerin açtığı ateşe, askerler anında karşılık verdi. Karşılık verilmesi sonucu çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit olurken 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına kaldırılarak tedavi altına alındı.
ÇATIŞMALAR ZAMAN ZAMAN YAŞANIYOR
Çıkan çatışmanın ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgeye gönderilen takviye ekiplerle geniş çaplı operasyon başlatıldığı ve zaman zaman çatışmalar yaşandığı duyuruldu.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA