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Son Dakika! Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi!'

Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetlerinden resmi açıklama geldi. Kuzey Irak'ta bölücü hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

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Son Dakika! Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi!'

Son Dakika! Türk Silahlı Kuvvetlerinden resmi açıklama geldi. Kuzey Irak'ta bölücü hainlerce gerçekleştirilen saldırıda bir kahraman askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:39
Son Dakika! Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi!'

27 Nisan 2018 tarihinde Irak'ın Kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan askerlerimize, bölücü kahpeler tarafından düzenlenen silahlı saldırı neticesinde bir kahraman askerimizin şehit olduğu, 1 kahramanımızın yaralandığı bildiriliyor.

TSK'dan yapılan resmi bilgilendirmede hainlerin saldırısıyla ilgili, "27 Nisan 2018 tarihinde Irak'ın kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Saldırının hemen ardından bölücülerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı öğrenilirken, TSK açıklamasında ayrıca şu ifadeler yer aldı : "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." 

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Son Güncelleme: 27.04.2018 16:32
Anahtar Kelimeler:
Kuzey ırakSon Dakika Son Dakika Tsk
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