Son Dakika: Kuzey Irak'tan Kahreden Haber Geldi: Şehitlerimiz Var !

TSK'dan son dakika haberi geldi. Yapılan açıklamada acı haber paylaşıldı.

Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarda 3 askerin şehit olduğuna yer verildi.

TSK’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.”

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