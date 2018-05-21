Son Dakika: Kuzey Irak'tan Kahreden Haber Geldi: 2 Şehit , 2 Yaralı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden son dakika açıklaması geldi.

Kahreden şehit haberini TSK son dakika olarak geçti ve Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyinde operasyon icra eden unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır."

ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET, YAKINLARINA ve YÜCE MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ...

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