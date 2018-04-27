Son Dakika: Kuzey Irak'tan Acı Haber Geldi

Son dakika haberi TSK'dan geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Kuzey Irak'taki operasyonlarından acı haber verildi.

Bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1 askerimiz şehit olurken, 1 asker de yaralandı.

TSK'dan, yaşanan acı haber ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"27 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır"

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