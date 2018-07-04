Son Dakika! Küçük Leyla'nın Ölümüyle İlgili Gözaltına Alınan Kadın Serbest

Ağrı'da dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili olabileceği şüphesiyle gözaltına alındığı belirtilen kadının serbest bırakıldığı öğrenildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kent merkezinde ikamet eden Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri köyde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan kız çocuğu Leyla Aydemir ile ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Leyla'nın ölü bulunmasıyla ilgilisi olabileceği şüpheleri üzerine gözaltına alınan kadın, Jandarmadaki işlemlerin ardındna savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Üç Cumhuriyet Başsavcısının görevlendirildiği dosyada, soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü belirtilmişti.

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