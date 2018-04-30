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Son Dakika! KPSS 2018 4 Alımı Hakkında Duyuru Geldi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden KPSS 2018 4 Sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında duyuru geldi.

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Son Dakika! KPSS 2018 4 Alımı Hakkında Duyuru Geldi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden KPSS 2018 4 Sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında duyuru geldi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:58
Son Dakika! KPSS 2018 4 Alımı Hakkında Duyuru Geldi

Son Dakika! KPSS 2018 4 Alımı Hakkında Duyuru Geldi

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden KPSS 2018/4 Sözleşmeli sağlık personeli alımı hakkında duyuru geldi.

KPSS–2018/4 SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

  1. KPSS–2018/4 sonucuna göre Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleşenlerin 04.05.2018 Cuma günü saat 17.00’ a kadar;www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden iki nüsha olarak dolduracakları “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu” fotoğraf yapıştırıp kendileri imzaladıktan sonra, il sağlık müdürlüğü yetkililerine onaylatmaları ve dilekçe ekinde bulundukları ildeki il sağlık müdürlüğü evrak birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  2. Şahsen teslim edemeyecek durumda olanlar, noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile formlarını teslim edebilecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacak, belgelerin vaktinde teslim edilmemesi halinde sorumluluk başvuru sahibine ait olacaktır.

  3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları, https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden alınmış yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı görüldükten sonra il sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından onaylanacak olup adayların onay işlemi sırasında KPSS-2018/4 Yerleştirme Sonuç Belgesi’ni yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  4. Atama işlemine başlanabilmesi için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formlarının birinci maddede belirtilen şekilde doldurulması, onaylatılması ve belirtilen süre içinde teslim edilmesi zorunludur.

  5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri tamamlandıktan sonra atama işlemleri ile ilgili detaylı duyuru www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinden yapılacaktır.

EK:Dilekçe Örneği

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 30.04.2018 11:56
Anahtar Kelimeler:
KPSSKpss 2018 4
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