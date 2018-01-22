Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Son Dakika: Kilis Valiliği Yakınlarına 2 Roket Düştü: Çok Sayıda Yetkili Bölgeye Gidiyor

Kilis'ten son dakika haberi geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis Valiliği yakınlarına iki roket düştüğü belirtildi.

banner396

Son Dakika: Kilis Valiliği Yakınlarına 2 Roket Düştü: Çok Sayıda Yetkili Bölgeye Gidiyor

Kilis'ten son dakika haberi geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis Valiliği yakınlarına iki roket düştüğü belirtildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:39
Son Dakika: Kilis Valiliği Yakınlarına 2 Roket Düştü: Çok Sayıda Yetkili Bölgeye Gidiyor

Son dakika haberi Kilis'ten geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis Valiliği yakınlarına roket düştüğü belirtildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ekrem Çetin Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde valilik konağı ile polis evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bir evin bahçesine ve yakınlardaki boş bir araziye 2 adet roket düştü. Bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi yer almadı.

Roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirten Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.01.2018 18:49
Anahtar Kelimeler:
Kilis RoketKilis PatlamaKilis Son DakikaKilis Valiliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'den Afrin Operasyonuna Destek
İngiltere'den Afrin Operasyonuna Destek
Bilecik'te Faciaya Ramak Kaldı! Zincirleme Trafik Kazasında 24 Kişi Yaralandı
Bilecik'te Faciaya Ramak Kaldı! Zincirleme Trafik Kazasında 24 Kişi Yaralandı
Mahkemeden Flaş Karar: Artık O İsmi Kullanamayacak
Mahkemeden Flaş Karar: Artık O İsmi Kullanamayacak

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim