Son Dakika: Kilis Valiliği Yakınlarına 2 Roket Düştü: Çok Sayıda Yetkili Bölgeye Gidiyor

Son dakika haberi Kilis'ten geldi. Alınan son bilgilere göre Kilis Valiliği yakınlarına roket düştüğü belirtildi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Ekrem Çetin Mahallesi Genç Osman Caddesi'nde valilik konağı ile polis evine yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bir evin bahçesine ve yakınlardaki boş bir araziye 2 adet roket düştü. Bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ölü ve yaralı sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi yer almadı.

Roketlerden birinin İl Sağlık Müdürlüğü civarına, diğer ikisinin ise ilkokulun yakınına düştüğünü belirten Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, "Çok şükür, can kaybı ve yaralımız yok. İlgili ekibimiz olay yerinde çalışıyor. Gerekli tedbirleri alıp çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bize yapılan saldırılara misliyle karşılık veriyoruz" diye konuştu.

Kpsscafe.com.tr | Ankara