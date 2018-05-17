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Son Dakika! Kılıçdaroğlu Tüm Toplantıları İptal Etti! Kritik Güne Az Kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

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Son Dakika! Kılıçdaroğlu Tüm Toplantıları İptal Etti! Kritik Güne Az Kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

17 Mayıs 2018 Perşembe 16:21
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Tüm Toplantıları İptal Etti! Kritik Güne Az Kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek 27. Dönem Milletvekili Seçimlerinde aday olarak göstereceği milletvekili listesi 20 Mayıs 2018 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nde oylamaya sunulacak.

Mevcut milletvekillerinden 50'ye yakının aday gösterilmeyeceği kulislerde bilgi olarak dolaşırken, listelere tüm yoğunluğunu veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm programlarını milletvekili seçimleri aday listesi için iptal ettiği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun İzmir'den milletvekili aday olacağı, Deniz Baykal'ın Antalya'dan aday gösterileceği de gelen bilgiler arasında. Ayrıca İYİ Parti'ye gidip tekrar geri dönen 15 milletvekilinin de önümüzdeki seçimlerde adaylığına kesin gözle bakılıyor.

Saadet Partisi'nin TBMM'de grup kurabilmesi için de CHP listelerinden en az 15 milletvekili adayı gösterilmesi söz konusu. Saadet Partisi'nin ittifakla birlikte 4-5 milletvekili çıkarabileceğini öngören CHP yönetimi partinin mecliste grup kurabilmesi için 15 Saadet Partili ismi kendi listelerinden seçime sokabilir.

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