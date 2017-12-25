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Son Dakika: Kars'ta TIR ile Askeri Araç Çarpıştı: Yaralı Askerler Var

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre Kars'ta askeri araçç ile TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada yaralı askerler var.

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Son Dakika: Kars'ta TIR ile Askeri Araç Çarpıştı: Yaralı Askerler Var

Son dakika haberi: Alınan son bilgilere göre Kars'ta askeri araçç ile TIR çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada yaralı askerler var.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:25
Son Dakika: Kars'ta TIR ile Askeri Araç Çarpıştı: Yaralı Askerler Var

Son dakika haberi Kars'tan geldi. Alınan son bilgilere göre askeri araç ile TIR'ın çarpıştığı belirtildi.

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in kullandığı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun 2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca idaresindeki TIR ile çarpıştı.

Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı.

İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. 

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen askerlerin hayati tehlikesinin olmadığı edinilen son dakika bilgileri arasında.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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