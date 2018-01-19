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Son Dakika: Kanuni S.S. Hastanesindeki Hamile Çocuk Skandalında Flaş Gelişme

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen hamile çocuk skandalı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Son Dakika: Kanuni S.S. Hastanesindeki Hamile Çocuk Skandalında Flaş Gelişme

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelen hamile çocuk skandalı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

19 Ocak 2018 Cuma 21:18
Son Dakika: Kanuni S.S. Hastanesindeki Hamile Çocuk Skandalında Flaş Gelişme

Türkiye geçtiğimiz gün ortaya çıkan skandal olay ile sarsıldı. İstanbul'da bir hastanede 18 yaş altı yüzlerce çocuğun hamile olduğu ortaya çıkmıştı.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki "çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları"nın bildirilmediği iddialarına ilişkin, hastanede görevli 2 personel hakkında kamu davası açıldı.

Başsavcılık'ın Önceki Gün Yaptığı Açıklama

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz gün yaşanan skandal ile ilgili soruşturma başlatıldı ve önceki gün bir açıklama yapıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde 01 Ocak 2017 - 24 Mayıs 2017 tarihleri arasında çocuk yaşta gebelik ve doğum vakalarının ilgili makamlara bildirilmediğine yönelik haberlere ilişkin, adli süreçle ilgili aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek duyulmuştur. Söz konusu olayın cumhuriyet başsavcılığımıza 3 Ekim 2017 tarihinde intikal etmesi üzerine derhal soruşturmaya başlanılmıştır. Olaya ilişkin TCK Madde 279 Kapsamındaki 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' eyleminden dolayı hastanede görevli iki personel hakkında soruşturma yürütülmektedir."

"Ayrıca çocuk yaşta gebelik ve doğum vakaları iddialarına ilişkin TCK Madde 103. uyarınca 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında ayrı bir soruşturma yürütülmektedir. Çocuğun cinsel istismarı suçunu işleyenlerin tespitine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde mağdurların tümü ifadeye çağrılmıştır. Gerek; kamu görevlisinin suçu bildirmeme suçu, gerek ise çocuğun cinsel istismarı suçlarıyla ilgili soruşturmalar devam etmektedir. Bu soruşturmalarla ilgili bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Son Güncelleme: 19.01.2018 21:13
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