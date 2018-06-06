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Son Dakika: Kandil Harekatını O Komutan Yönetecek

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımladığı yazısında Kandil'e düzenlenecek harekatın detaylarını aktardı ve harekatın komutanının kim olacağını söyledi.

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Son Dakika: Kandil Harekatını O Komutan Yönetecek

Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, bugün yayımladığı yazısında Kandil'e düzenlenecek harekatın detaylarını aktardı ve harekatın komutanının kim olacağını söyledi.

06 Haziran 2018 Çarşamba 10:30
Son Dakika: Kandil Harekatını O Komutan Yönetecek

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir selvi, bugün kaleme aldığı yazısında önemli ifadeler kullandı. 

'Kandil operasyonunu ‘apoletli paşa’ yönetecek' başlığı ile yazdığı yazısında Selvi, Kandil'e düzenlenecek harekatın detaylarını araştırdığını duyurdu.

"Şu günlerde PKK’nın telsizi ROJ’dan verilen iki mesaj ön plana çıkıyor. Cemil Bayık, seçimlerde HDP’nin barajı aşması için çalışmalarını istiyor. Bu arada Kandil’in, Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına uzun süre soğuk baktığı, son anda kabul etmek zorunda kaldığı söyleniyor. Murat Karayılan ise, “düşman”ın yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Kandil’e askeri operasyon düzenlemeye hazırlandığını belirterek, “Savunma birlikleri tahkimatları güçlendirsin. Bulunduğunuz bölgelerde askeri varlıklara saldırılar gerçekleştirsin. Zırhlılara karşı saldırılar düzenleyin, mayınlamayı arttırın” diye talimatlar yağdırıyor." diyerek sözlerine başlayan Abdulkadir Selvi,  Kandil'e düzenlenecek operasyonun, Başbakan'ın Bağdat ziyareti sırasında konuşulduğunu söyledi. 

Kandil'e operasyon kararının 27 Kasım 2017 tarihli MGK’da alındığını söyleyen Selvi, Başbakan’ı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Bağdat ziyaretlerinin bu aşamadan sonra olduğunu söyledi. 

Bağdat yönetiminin operasyona yeşil ışık yaktığını söyleyen Selvi, "Şimdi benzer süreç İran’la yürütülüyor. PKK yöneticileri Cemil Bayık ile Murat Karayılan, Kandil’in İran tarafındaki korunaklı alanlarını kullandıkları için İran’la anlaşma önemli. İran, bir süre önce Kandil’e bakan yerleşim alanlarını boşaltmaya başladı. Ama İran’la müzakerelerin halen sürdüğü söyleniyor." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir görüşmemizde elini harita üzerinde gezdirip, “Bestler-Dereler bölgesini silahlı İHA’larla kontrol altına alıp, geçişlerine izin vermeyeceğiz” demişti. Soylu dediğini yaptı.

HAREKAT ZATEN BAŞLADI- PEKİ KANDİL HAREKÂTI NASIL OLACAK?

Biz Kandil operasyonu yapılacak mı diye tartışıyoruz ama güvenlik birimlerine göre Kandil operasyonu zaten başladı. Mart ayından itibaren içeriye 25-30 kilometre girildi. 11 üs bölgesi kuruldu, PKK’nın 16 kamp ve ikmal noktası imha edildi. Irak’ın içlerinde ise Kandil ile Suriye arasındaki irtibatı koparmak için çevreleme harekâtı sürüyor.

Kandil ile PYD-YPG arasındaki bağı koparma adına PKK’nın Sincar’dan çıkarılması önemli bir adımdı. Kısmen gerçekleşti. Sincar’da, ABD’nin geçici bir üs kurduğu söyleniyor. 

Kandil konusunda, Irak-İran ve ABD ile temasların sürdüğü ve büyük bir askeri harekât planının olduğu söyleniyor. Kandil bir ucu İran’a uzanan büyük bir alan. PKK’nın 8-10 kampı var. Kandil’i almak kadar orayı elde tutmak da önemli olacak.

Günlerce sürecek bombardıman ile Kandil’deki kampların, mühimmat depolarının imha edilmesi planlanıyor. Kandil yumuşatıldıktan sonra hava destekli kara harekâtının başlayacağı söyleniyor.

Bu arada Muharrem İnce’ye üzüleceği bir haberim olacak. Kandil operasyonunu apoletlerini sökeceğini açıkladığı İsmail Metin Temel Paşa yönetecek.

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Son DakikaKandilHarekatHaberİsmail Metin Temel
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