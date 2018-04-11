Son Dakika Kahreden Haber Az Önce Geldi! TSK'dan Duyuru

Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'nca yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyinde bulunan kahraman askerlerimize bölücü hainlerce düzenlenen saldırıda bir kahraman askerimizin şehit olduğu,üç mehmetçiğin yaralandığı bildirildi.

TSK Duyurusunda, "11 Nisan 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde bulunan unsurlarımıza, bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Olayı müteakip bölgede icra edilen hava harekâtı neticesinde teröristlere ait silah mevzileri imha edilmiştir.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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