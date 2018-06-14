Son Dakika! Kahreden Haber Az Önce Geldi! Şehit ve Yaralılar Var

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü hainler tarafından düzenlenen saldırıda bir kahraman mehmetçiğin şehit olduğu, 4 kahramanımızın yaralandığı bildiriliyor.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesine bölücü kahpeler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendiği, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı belirtildi. Bölgede bölücü hainlerin imhasına yönelik hava destekli operasyonlar sürüyor.

HAKKARİ VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

14.06.2018 günü İlimiz Çukurca İlçesi Zengil Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucu 1 askerimiz şehit olmuş, 4 askerimiz yaralanmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.