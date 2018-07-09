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Son Dakika! Kahreden Açıklama : Çorlu'daki Tren Faciasında Ölü Sayısı Arttı!

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunduğu belirtilen yolcu treni dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesinde devrilmişti. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada ilk açıklamalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Son Dakika! Kahreden Açıklama : Çorlu'daki Tren Faciasında Ölü Sayısı Arttı!

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunduğu belirtilen yolcu treni dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesinde devrilmişti. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada ilk açıklamalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 09:43
Son Dakika! Kahreden Açıklama : Çorlu'daki Tren Faciasında Ölü Sayısı Arttı!

Uzunköprü-Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunduğu belirtilen yolcu treni dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesinde devrilmişti. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada ilk açıklamalarda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 73 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Fakat sabah saatlerinde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ yeni bir basın toplantısı düzenledi ve ölü sayısının 24'e yükseldiğini söyledi. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ise kazadan sonra 318 kişinin hastanelere geldiğini, bunlardan 194'ünün ayakta tedavi gördüğünü söyledi.

Ulaştırma Bakanı kazanın sebebiyle ilgili, "Elbetteki eksiklik varsa ortaya çıkacaktır ancak şunu ifade etmeliyim bu tip projelerde belli yıllara sari yapılan teknik kontroller, geometrik kontrolleri var. En son yılda bir kez yapılması gereken kontroller nisan ayında, yakın bir zamanda yapılmış. Yol boyunca tren teşkil elemanlarımız ve şeflerimiz kontrollerini yapar ilgili mercilere bildirir. 8 Temmuz'da 10.40 itibarıyla 07.00 trenimiz bu yolu kullanmıştır ancak daha sonra 14.20 ile 15.10 arası metrekareye saatte 32 kilogram yağmur düşmüş, bu da oradaki menfezde olağanüstü şişmeye, zira zemin sürekli aldığı yağış nedeniyle suya doygunluk nedeniyle olağanüstü şişkinlik olmuş. Tren raylarıyla menfez arasındaki malzemeyi götürmesi sonucu boşluk oluşturmuş, tren raydan geçtiği sırada zira raylar, traversler normal yoldaki gibi gözükmüş, makinistler tarafından görülme şansı yok. Lokomotif hattan geçtikten sonra oradaki boşluk anlaşılmış, lokomotif ve birinci vagon yoldan çıkmadan devam etmiş, birinci vagon dray etmiş yani yoldan çıkmış ancak mevcut pozisyonunu korumuş, diğer vagonlar menfezi geçmekle yan yatmışladır." dedi.

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Son Güncelleme: 09.07.2018 09:47
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