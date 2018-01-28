Son Dakika! Kabe'deki Yangın Söndürüldü! Ölü Ya da Yaralı Bilgisi Henüz Yok

Son Dakika ! Kabe'nin genişletme çalışmaları esnasında kullanılan şantiye binalarında büyük bir yangın çıktığı bildiriliyor. Yangına müdahelenin devam ettiği öğrenilirken, yangının sebebiyle ilgili henüz bir bilgi gelmedi.

Kabe'nin hemen dibinde bulunan genişletme çalışmaları nedeniyle kurulan şantiyelerden birinde yangın meydana geldi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahele ettiği ve büyük ölçüde söndürüldüğü öğrenilirken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de net bir bilgi bulunmuyor.