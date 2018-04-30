Son Dakika: Jandarma 3400 Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Son dakika açıkalması Jandarma Genel Komutanlığından geldi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada en az önlisans mezunu astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS 60 puan şartı ile en az önlisans mezunu astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklana nsonuçlara göre mülakatlara girmeye hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

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BAŞVURU ÜCRETİ

İlana başvuru yapan ve mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, 3 ile 10 Mayıs tarihleri arasında 50 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

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