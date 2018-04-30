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Son Dakika: Jandarma 3400 Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

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Son Dakika: Jandarma 3400 Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:38
Son Dakika: Jandarma 3400 Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı

Son dakika açıkalması Jandarma Genel Komutanlığından geldi.

Jandarma tarafından yapılan açıklamada en az önlisans mezunu astsubay alımı başvuru sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Jandarma Genel Komutanlığı KPSS 60 puan şartı ile en az önlisans mezunu astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı. Açıklana nsonuçlara göre mülakatlara girmeye hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Sonuç sorgulama ekranı için TIKLAYIN

BAŞVURU ÜCRETİ

İlana başvuru yapan ve mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, 3 ile 10 Mayıs tarihleri arasında 50 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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