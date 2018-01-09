Son Dakika ! İzmir'de Korkutan Deprem ! Açıklama Geldi

Son Dakika ! İzmir'de Deprem ! Açıklama Geldi

İzmir'de 23.12 'de meydana gelen depremle ilgili açıklama geldi. Son depremler 9 Ocak 2018... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü İnternet sitesinden Ege'de meydana gelen depreme ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Kandilli Rasathanesi'nin sitesinde yer alan bilgilere göre depremin şiddeti 3.7 olarak belirtilirken, depremin yerin 12.2 km. derinliğinde meydana geldiği, İzmir ve Çevre illerde de hissedildiği belirtildi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA