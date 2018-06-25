Son Dakika: İYİ Partili Başkanın Kardeşi de Öldürüldü

İYİ Partili ismin kardeşi de öldürüldü.

Erzurum'da dün kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında oy kullanmak üzere geldikleri okulun bahçesinde çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini almak üzere İstanbul'dan Erzurum istikametine gittiği esnada silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. F.Y. isimli bir kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.Y. isimli kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Erzincan Valiliği'nce Savaş Durmaz'ın, dünkü olay gibi yine kan davası nedeniyle öldürülmüş olabileceğine yer verilmişti.

DHA'da yer alan habere göre, bugün sabah saatlerinde, Erzincan- Refahiye yolunun 60'ıncı kilometresi üzerinde bulunan dinlenme tesisinde meydana gelen olayda, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde, kan davası nedeniyle iki ailenin fertleri arasında önceki gün çıkan silahlı çatışmada ölen İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz, ağabeyinin cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan almak için İstanbul'dan yola çıkarak bölgeye gelmek istedi. Erzurum'a gitmek üzere yolda olan Durmaz, Erzincan'dak bulunan bir dinlenme tesisine geldiği sırada uğradığı saldırıda silahla vurularak, öldürüldü. Olayda F.Y. isimli bir kişi de ağır halde yaralandı. F.Y., Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın faili olduğu belirtilen Y.Y. ise silahıyla birlikte jandarma tarafından yakalandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Erzincan Valiliği tarafından konu ile ilgili bir açıklama yapıldı. Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün Erzurum ili Karaçoban ilçesi Kopal Mahallesi'nde seçim alanında kan davası nedeniyle meydana gelen ve iki aileden 1'er kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı olayın devamı niteliğinde olduğu değerlendirilmekte olup olayla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır"

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