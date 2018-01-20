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Son Dakika: İYİ Partili Başkan Kalp Krizi Geçirdi

İYİ Partinin Bursa İl Başkanı ve kurucu iyesi Yüksel Yılmaz, düzenlenen bir toplantı sırasında kalp krizi geçirdi.

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Son Dakika: İYİ Partili Başkan Kalp Krizi Geçirdi

İYİ Partinin Bursa İl Başkanı ve kurucu iyesi Yüksel Yılmaz, düzenlenen bir toplantı sırasında kalp krizi geçirdi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 19:06
Son Dakika: İYİ Partili Başkan Kalp Krizi Geçirdi

Son dakika haberi Bursa'dan geldi. Alınan son bilgilere göre İYİ Parti'nin Bursa İl Başkanı kalp krizi geçirdi.

İYİ Parti'nin tanıtımı amacıyla bugün Mustafakemalpaşa ilçesinde belediyeye ait düğün salonunda yaklaşık olarak 1500 kişinin katılımı ile bir toplantı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda konuşma yapan İYİ Parti'nin Bursa'daki teşkilatlanmasından sorumlu kurucu il başkanı Yüksel Yılmaz, sözlerini bitirdikten sonra yerine doğru geçti.

Yerine geçen Yüksel Yılmaz sandalyeye oturduktan kısa süre sonra fenalaştı. Yüksel Yılmaz, İYİ Parti'nin il yönetim kurulu üyesi Dr. Yahya Bahadır'ın ilk müdahalesinin ardından partililer tarafından çağrılan ambulans ile ilçedeki devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen il başkanı Yılmaz burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Bursa'ya Kalp Aritmi Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine devam edildi.

Tedavi altına alınan Yüksel Yılmaz'ın durumunun iyi olduğu ve yarın taburcu edileceği öğrenildi

Kpsscafe.coö.tr  | Ankara

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Son DakikaYüksel YılmazIyi Parti Bursa
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